Sony hat jetzt ein neues PlayStation Studio

Es muss nicht immer eine Übernahme sein, manchmal starten die großen Player der Branche auch ganz am Anfang. Diese Woche uns Jason Blundell offiziell bestätigt, dass es jetzt ein neues PlayStation Studio namens „Dark Outlaw Games“ gibt.

Blundell kennt man u.a. von Call of Duty und es steht im Raum, dass das Studio an einem Multiplayer-Spiel arbeitet. Womöglich hat Sony das Studio ins Leben gerufen, als Microsoft die Activision-Übernahme ankündigte, aber das wissen wir nicht.

Als Fan von Singleplayer-Spiele für mich weniger relevant, aber die Live-Service-Strategie von Sony läuft derzeit eher schleppend, vielleicht sehen wir ja von Dark Outlaw Games ein passendes Spiel für die PlayStation (/PC), welches überzeugt.