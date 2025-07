Sony kündigt neuen Spider-Man für 2027 an

Eigentlich sollte „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“ schon 2024 ins Kino kommen, doch der Film wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt haben wir ein Datum, denn Sony hat den neuen Spider-Man für den 4. Juni 2027 bestätigt.

Damit rückt man sehr nah an „Avengers: Secret Wars“, der am 5. Mai 2027 in die Kinos kommt und noch laufen dürfte, wenn der neue Spider-Man startet. Doch das eine ist ein Film von Disney (also den Marvel Studios) und das andere von Sony.

Mit „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“ wird die Trilogie beendet, die mit „Spider-Man: A New Universe“ (2018) eingeleitet wurde und mit „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ (2023) fortgeführt wurde. Details gibt es noch keine.

Ich freue mich auf das Finale, die ersten beiden Filme haben mir gut gefallen und der zweite Teil war 2023 auch mein Film des Jahres. Meine Hoffnung ist, dass man die Qualität halten kann und ein gutes Ende findet, sowas ist der schwierige Part.

