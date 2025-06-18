Sony: Neuer Rückschlag für Live-Service-Strategie

Als Fan von großen und guten Singleplayer-Spielen kann ich nicht abstreiten, dass ich die aktuelle Entwicklung mit den schwächelnden Live-Service-Spielen begrüße. Vor allem Sony hat es in den letzten Monaten, siehe Concord, sehr hart getroffen.

Projekte scheiterten, Projekte wurden eingestellt und Projekte verschieben sich, wie der geplante Shooter „Marathon“ von Bungie. Eigentlich sollte es im September losgehen, jetzt nennt das PlayStation Studio allerdings keinen Zeitpunkt mehr.

Das erste Feedback war gemischt und Sony benötigt jetzt keinen mittelmäßigen Shooter, der nach ein paar Wochen in Vergessenheit gerät. Ich hoffe für die vielen Entwickler, dass man das Projekt noch in die richtige Bahn lenken kann, hoffe aber für die Zukunft der PlayStation Studios auch, dass man auf dieser Strategie lernt.

Ich verstehe, dass man jetzt auch gerne ein Fortnite oder Call of Duty im Portfolio hätte, das sind lukrative Marken. Doch ein oder zwei Spiele reichen aus und diese sollte man voll unterstützen, Sony wollte hier wohl etwas zu viel in letzter Zeit.