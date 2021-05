PlayStation 5: Verfügbarkeit wird laut Sony bis 2022 schlecht bleiben

Sony schickte im November 2020 die PlayStation 5 ins Rennen und verkaufte seit dem auch fast 8 Millionen Einheiten. Das ist gut, aber jede neue Einheit geht auch jetzt noch direkt über die Ladentheke und die Konsole ist nicht normal erhältlich.

Wer also eine PlayStation 5 möchte, der muss etwas Glück mitbringen und den Bestand genau verfolgen. Es wurde etwas leichter, aber man kann nicht einfach so eine Konsole kaufen. Und dieser Zustand wird auch noch eine Weile so bleiben.

Sony: PS5 wird 2021 kaum verfügbar sein

Sony hat laut Bloomberg in einem Gespräch mit Partnern und Analysten bestätigt, dass die schlechte Verfügbarkeit mindestens bis 2022 anhält. Und selbst 2022 geht man davon aus, dass die Nachfrage höher als die Verfügbarkeit sein wird.

Das Problem mit der Chip-Knappheit betrifft nicht nur Sony, aber es deutet sich eben an, dass sich Sony und Microsoft doch kein großes Battle zu Weihnachten liefern werden, da sowieso jede neue Konsole direkt an Kunden verkauft wird.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich das genau entwickelt, denn die Pandemie könnte mit den Impfungen abklingen und die Chip-Verfügbarkeit könnte besser werden. Und dann könnte die Nachfrage nach Konsolen vielleicht wieder sinken, denn die sind vor allem aufgrund der Kontaktbeschränkungen beliebt.

Für Analysten ist es derzeit also fast unmöglich den Markt einzuschätzen, aber diese Prognose kommt eben von Sony selbst. Wer in diesem Jahr eine PlayStation 5 haben möchte, der muss wohl weiterhin ganz genau die Stores beobachten.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

