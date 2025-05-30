Sony produziert keine Xperia-Smartphones mehr

Sony hat zwar erst vor ein paar Tagen ein neues Xperia-Flaggschiff vorgestellt, das Top-Modell wird aber nicht mehr von Sony selbst in Thailand produziert. Man hat sich einen Produzenten in China gesucht, wie bei den günstigeren Modellen auch.

Dies wurde bekannt, weil Sony diesen Monat die „Smartphones“ von der Liste der Produkte gestrichen hat, die man noch selbst fertigt. Das Sony Xperia 1 VII kommt also nicht mehr von Sony selbst, man hat einen externen Partner dafür gefunden.

Die Gründe dafür können unterschiedlich sein, in erster Linie dürfte es um Kosten gehen. Xperia-Smartphones sind nicht lukrativ, vielleicht lässt sich das mit einem Drittanbieter bei der Produktion ändern. Und man könnte sich, falls Sony dann doch irgendwann die Smartphones einstellen möchte, etwas leichter davon trennen.