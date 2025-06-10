Gaming

Sony spendiert dem PS5-Controller ein Update

Sony hat bekannt gegeben, dass ein Update für den DualSense der PlayStation 5 in Planung ist, welches noch in diesem Jahr erscheint. Damit soll der PS5-Controller eine von vielen Nutzern gewünschte Funktion bekommen, die einige freuen wird.

Laut Sony wird man den Controller in Zukunft mit mehreren Geräten parallel nutzen können, aktuell muss man hier immer wieder wechseln. So kann man zum Beispiel sehr bequem zwischen Konsole, Smartphone oder einem PC hin und her switchen.

