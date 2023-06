Sony und Zoom: Videotelefonie für Bravia TVs mit Android angekündigt

Sony setzt bei den eigenen Smart TVs auf Android TV und passend dazu hat man jetzt mit Zoom als Partner gearbeitet, um hier Videotelefonie anbieten zu können.

Allerdings hat die Sache auch einen kleinen Haken, denn für Zoom-Gespräche über den großen Fernseher, benötigt ihr die Bravia Cam von Sony selbst. Die Funktion ist also auch nur mit den TVs kompatibel, die diese hauseigene Kamera unterstützen.

In den letzten Monaten, vor allem zum Ende der Pandemie, wanderten einige Apps für Videotelefonie auf Smart TVs und ich frage mich, ob das wirklich gefragt ist. Bei Apple wird man mit tvOS 17 auch FaceTime implementieren, es sieht also so aus.

Die Zoom-App wird laut Sony und Zoom im „Frühsommer“ verfügbar sein und ist dann über den Google Play Store erhältlich, ein konkretes Datum haben wir nicht.

Wir freuen uns sehr, mit Sony zusammenzuarbeiten, um Zoom auf den BRAVIA Fernsehern bereitzustellen. Damit geben wir unseren Kund/-innen die Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten zu erleben – den Komfort von Videokonferenzen auf den Fernsehern von Sony und die Leistungsstärke der Kollaborationstools von Zoom.

