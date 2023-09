Sony Walkman: Großes Update für Android scheint in Planung zu sein

Anfang des Jahres hatte der japanische Hersteller Sony mit dem NW-A306 und dem NW-ZX707 (offiziell nicht in Deutschland erhältlich) zwei neue Walkman-Modelle vorgestellt , die inzwischen mit den Firmware-Updates 1.01.04 und 1.02.00 Verbesserungen und sicherheitsrelevante Anpassungen erhalten haben. Es sieht so aus, als ob in Kürze ein größeres Firmware-Update ansteht.

Generell hält sich Sony mit umfangreichen Android-Updates für Walkman-Geräte eher zurück. Typischerweise erhalten die Modelle in unregelmäßigen Abständen Sicherheitsupdates und App-Updates gibt es über den Play Store, ein großes Android-Update wie Android 10 oder gar Android 11 gab es beim Vorgänger NW-ZX507 nicht.

Sony Walkman und Android 13: Interne Tests sind bereits im Gange

Nun scheint Sony mit dem NW-A306 und dem NW-ZX707 eine Kehrtwende zu vollziehen: Nach Angaben des auf Walkman spezialisierten Blogs The Walkman Blog sind nun erste Tests in Form von Geekbench-Einträgen mit Android 13 aufgetaucht. Das ist zwar noch keine offizielle Bestätigung, aber ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass Sony wahrscheinlich ein größeres Update plant und das Update intern testet.

Android 13 bringt gegenüber Android 12 zwar keine bahnbrechenden Neuerungen, dafür aber mehr Individualisierungsmöglichkeiten im Rahmen von Material You, neue Sicherheitsoptionen, eine bessere Performance und Systemstabilität sowie weitere kleinere Anpassungen.

In den letzten Monaten habe ich mir den Walkman NW-A306 von Sony etwas genauer angeschaut und spiele mit dem Gedanken, ihn mir zu kaufen. Die Idee eines Players speziell für Musik gefällt mir gut, zumal dank Android auch Streaming-Dienste wie Spotify darauf Platz finden würden.

