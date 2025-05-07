Smartphones

Sony Xperia 1 VII: Das Flaggschiff hat ein Datum

Sony hat auch für 2025 ein neues Android-Flaggschiff geplant, das Xperia 1 VII steht bald an und heute hat man das Datum für die Ankündigung bestätigt. Das Geheimnis wird am 13. Mai gelüftet und einen ersten Teaser gibt es auch schon.

Bei Sony setzt man also wieder auf das Alpha-Branding der Kamera-Sparte, was nicht überraschend kommt. Das Beitragsbild zeigt übrigens schon das neue Sony Xperia 1 VII, denn vor ein paar Wochen gab es einen Leak mit ersten Mockups.

  1. MichaelG 🏅
    sagt am

    Es steht und fällt damit, ob Sony ihre Update Politik geändert hat.

  2. Newt 🎖
    sagt am

    Zu teuer und zu wenige Updates.

