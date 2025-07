Sony Xperia 1 VII: So sieht das neue Flaggschiff für 2025 aus

Neues Jahr, neues Xperia-Flaggschiff von Sony. Und wenn man sich treu bleibt, dann werden wir das Sony Xperia 1 VII sehr bald sehen, denn der Vorgänger kam im Mai zu uns. Darauf deuten auch die Renderbilder hin, die heute aufgetaucht sind.

Der zuverlässige OnLeaks hat man wieder das Design gefunden und die Bilder an xpertpick verkauft. Optisch tut sich in diesem Jahr aber nicht viel, das neue Xperia sieht wie das alte Xperia aus. Es wird also wohl nur ein Upgrade unter der Haube.

Sony hat in der heutigen Zeit keinen großen Smartphone-Marktanteil mehr, das war früher mal anders. Doch man baut noch Smartphones, weil man in erster Linie ein Produzent für Bauteile (wie die Kameras) ist und Dinge gerne selbst ausprobiert.

Doch mal schauen, wie lange Sony das noch durchzieht, denn letztes Jahr wurde bereits das Xperia 5 aus dem Lineup gestrichen, also das kompakte Modell. Das war in meinen Augen immerhin noch sehr spannend, das große Modell geht jedoch im Einheitsbrei unter und ist mit 1.400 Euro auch ehrlich gesagt durchaus teuer.

-->