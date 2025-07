Sony Xperia 5 VI aufgetaucht: Leak deutet die nächste Enttäuschung an

Das Sony Xperia 5 war für mich auf dem Weg zu einem perfekten Smartphone mit Android in der Reihe der kompakten Modelle. Es war eines der wenigen Modelle, die echte Flaggschiff-Features bekamen. Doch letztes Jahr änderte sich das leider.

Sony entfernte mit dem Xperia 5 V die Zoom-Kamera und es sieht so aus, als ob in diesem Jahr wieder etwas fehlt, die Kamera-Taste. Das deuten jedenfalls Bilder an, die ein Case von Spigen zeigen, die Ankündigung könnte also sehr zeitnah folgen.

Ein aktueller Snapdragon-Chip macht für mich kein Flaggschiff, die Leistung der Chips ist relativ egal geworden, es sind die ganze anderen Extras. Es scheint auch bei zwei Kameras zu bleiben, die dritte Kamera feiert 2024 also kein Comeback.

Irgendwie schade, aber das Samsung Galaxy S24 wurde in meinen Augen sehr gut, ist mittlerweile deutlich günstiger, als ein Sony Xperia 5 und Samsung bietet auch eine gute Update-Politik in Vergleich zu Sony. Die Entwicklung ist zu verkraften.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->