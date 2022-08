Sony Xperia: Wie ist der aktuelle Stand bei Smartphones?

Vor ein paar Tagen gab es die Geschäftszahlen von Sony und der Fokus lag auf den Sparten, die besonders lukrativ und von Interesse sind. Die PlayStation ist da zum Beispiel ganz wichtig. Und die Smartphones? Nun, die spielen keine Rolle mehr.

Xperia-Sparte: Existiert, mehr aber auch nicht

Dabei lief es gar nicht mal so schlecht, denn im Vergleich zum letzten Quartal hat sich Sony um ca. 150.000 Euro beim Umsatz gesteigert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass in Q2 2022 zwei neue Xperia-Smartphones auf den Markt kamen.

Bedenkt man also, dass es ein neues Flaggschiff und ein neues Mittelklasse-Gerät gab, ist das doch eher bescheiden. Da wundert es auch nicht, dass Sony leider doch keine Verkaufszahlen mehr nennt. Eigentlich wollte man das einmal im Jahr machen, aber daran hält man sich doch nicht, die Sparte ist nicht wichtig genug.

Sony hat vor ziemlich genau einem Jahr betont, dass man mit Smartphones wieder erfolgreich sein möchte, das kann jetzt jeder selbst interpretieren. Ich würde mal sagen, dass dieser Plan bisher nicht aufging und man weiter vor sich hindümpelt.

Die Smartphones wurden mittlerweile auch in das Entertainment, Technology & Services Segment (ET&S Segment) gepackt und im Fazit zum letzten Quartal und in der Prognose für das restliche Jahr geht Sony nicht einmal konkret darauf ein.

Die Xperia-Sparte existiert also, mal verdient man ein paar Yen mehr, mal ein paar Yen weniger und irgendwie wird sie von den anderen Bereichen bei Sony am Leben gehalten. Sony gibt sich aber keine große Mühe mehr, es fließt gefühlt gar kein Geld in das Marketing, es gibt kaum Testgeräte und daher keine Verkaufszahlen.

Eigentlich schade, denn die Xperia-Smartphones sind nicht schlecht.

