Sony Xperia: KI-Funktionen von Google angekündigt

Sony bringt einige KI-Funktionen von Google auf die Xperia-Smartphones, heute hat man mehrere Neuheiten für die Fotos-App von Google angekündigt. Ab sofort steht ab Version 6.9.3 von Google Fotos der magische Editor (Magic Editor) bereit.

Laut Sony wird man alle Modelle der Xperia 1-, Xperia 5- und Xperia 10-Reihe mit den KI-Funktionen versorgen, nur die Xperia 10-Version mit 3 GB RAM ist raus. Es gibt außerdem nur 10 Fotos zum Speichern, danach benötigt man Google One Premium als Abo, was 9,99 Euro im Monat kostet. Diese Funktionen sind dabei:

  • Magischer Radierer (Magic Eraser)
  • Scharfzeichnen (Photo Unblur)
  • Porträtbeleuchtung (Portrait Light)
  • HDR, Color Pop-Effekte
  • Sky-Effekt mit Vorschlägen zum Bearbeiten des Himmels, mehr Layouts für Collagen, Fotos mit Filmeffekt und Camouflage-Funktion.

Sony geht also keinen eigenen Weg mit der KI und hat keine Xperia AI oder sowas in der Art geplant, man verlässt sich bei diesem Trend auf Google. Und die wollen mittlerweile ihr Abo verkaufen, je mehr Nutzer, desto mehr Abos gibt es hier also.

