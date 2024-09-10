Smartphones

Sony hat keine Pläne für neues Xperia 5

Sony Xperia 5 V 2023

Sony aktualisierte im Frühjahr das Xperia 1 und verkauft seit dem das Sony Xperia 1 VI in Deutschland. Eigentlich kommt dann im Herbst das Sony Xperia 5 und es gab auch schon ein Gerücht zum Sony Xperia 5 VI. Wo bleibt das kompakte Modell?

Die IFA kam und ging, eigentlich ein Ort, den Sony gerne mal für die Ankündigung nutzte. Wie man hört, ist bei Sony derzeit aber kein neues Xperia 5 geplant und ein möglicher Grund ist wohl, dass viele Sony-Nutzer zum teureren Xperia 1 upgraden.

Das könnte auch daran liegen, dass das kompakte Flaggschiff kein Flaggschiff mehr ist, da es Sony leider immer weiter abgespeckt hat. Und für das Gebotene ist das Sony Xperia 5 V zu teuer gewesen, ein Nachfolger hätte es durchaus schwer.

Irgendwie schade, denn ich mochte die kompakte Flaggschiff-Reihe von Sony all die Jahre, bis man sich eben dafür entschied, dass man zu viele Abstriche machen muss. Mittlerweile ist es mir egal, denn ich habe einen würdigen Ersatz gefunden.

Samsung lacht über die neue Apple Watch und schießt Eigentor

Der US-Account von Samsung war am gestrigen Abend sehr aktiv und hat über die sozialen Medien das Apple Event begleitet…

10. September 2024

  1. Geschnallt 👋
    sagt am

    Noch ein Grund mehr den Wechsel auf das S24 nicht zu bereuen.
    Vermisse nur den Shutter und das 21:9 format, da es sich besser mit einer Hand benutzen lässt.

    Antworten

