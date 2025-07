Sparkasse Banking-App erhält Inkognito-Modus und mehr

Die Sparkasse App wurde auf die Version 6.8.0 aktualisiert. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Inkognito-Modus.

Wenn dieser Modus aktiviert wird, zeigt das Display statt des Kontostands fünf kleine Punkte an, was die Privatsphäre der Nutzer schützt. So bleibt der Kontostand verborgen, besonders in Situationen, in denen neugierige Blicke auf den Bildschirm gerichtet sein könnten. Die Aktivierung erfolgt durch Tippen auf ein kleines Symbol oben links.

Eine weitere Funktion des Updates ist die Möglichkeit, ein neues Konto direkt über die App zu eröffnen. Nutzer können sich zunächst auf der Website ihrer Sparkasse über die verschiedenen Kontomodelle informieren und dann per Direkt-Link in der App das Konto einrichten. Der gesamte Prozess ist unkompliziert, da das neue Konto sofort in der App verfügbar und direkt mit der S-pushTAN Funktion verbunden ist.

Neben diesen Funktionen hat das Update auch kleinere Verbesserungen mit sich gebracht. Der Darkmode wurde durch erhöhten Kontrast optimiert, Icons werden nun klarer dargestellt, und die Performance beim Abrufen der Kontodaten wurde gesteigert.

https://apps.apple.com/de/app/sparkasse-ihre-mobile-filiale/id320599923

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starfinanz.smob.android.sfinanzstatus&hl=de&gl=US

