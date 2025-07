Sparkassen: Finanz Informatik erwirbt KI-Spezialisten

Die Finanz Informatik (FI), der Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe, hat den Münsteraner KI-Engineering-Spezialisten „Web Computing“ übernommen.

Damit baut die Finanz Informatik ihre Kompetenz im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aus. Web Computing bietet mit rund 70 Mitarbeitern Lösungen in den Bereichen generative KI, KI-Engineering und Data Analytics an.

Sparkassen-KIPilot geplant

Als Tochterunternehmen der FI wird Web Computing nun die Implementierung von KI-Funktionen in die IT-Infrastruktur der Sparkassen unterstützen und den Sparkassen-KIPilot einführen.

Dieser persönliche Assistent soll Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bei der Beantwortung von Fragen, der Analyse von Texten und Dokumenten sowie der Generierung von Kundenbriefen unterstützen und Regelaufgaben automatisieren.

Die plattformunabhängige Anpassung vortrainierter KI-Modelle an die Bedürfnisse der Sparkassen wird durch die Integration von Web Computing erleichtert, so das Unternehmen. Diese Modelle werden in den eigenen Rechenzentren der Finanz Informatik betrieben.

Die Finanz Informatik setzt nach eigenen Angaben auf vortrainierte Open Source KI-Modelle wie LLama von Meta oder Mixtral von Mistral, die mit den sparkassenspezifischen Daten „sicher trainiert und betrieben“ werden. Die Akquisition von Web Computing unterstützt diesen Ansatz.

