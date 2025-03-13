Spider-Man 4 (2026): Neue Details zum Marvel-Film

Spider-Man bleibt dem Marvel Cinematic Universe erhalten, das steht seit Ende 2024 fest, als man bestätigt hat, dass der neue Film am 24. Juli 2026 in die Kinos kommt. Die Dreharbeiten sollen laut Deadline gegen Ende des Jahres starten.

Tom Holland dreht derzeit noch „The Odyssey“ von Christopher Nolan und dann geht es nach einer kurzen Pause direkt mit Marvel weiter. Laut Quelle werden wir in Spider-Man 4 einen neuen Marvel-Charakter sehen, den dann Sadie Sink spielt.

Die von Stranger Things bekannte Schauspielerin könnte, das ist aber derzeit nur eine Vermutung, Jean Grey von den X-Men spielen. Sony und Marvel haben sich nicht zum Gerücht geäußert und Sadie Sink ihre Rolle bisher noch nicht bestätigt.