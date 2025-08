Spider-Man 4: Neuer Marvel-Film hat ein Datum

Tom Holland durfte Spider-Man 4 diese Woche schon bestätigen und das war kein Zufall, das war als Marketing geplant. Pünktlich zum Wochenende folgte dann die Bestätigung von Disney und Sony, mit einem Datum.

Spider-Man 4 kommt am 24. Juli 2026 in die Kinos und damit relativ kurz nach dem nächsten Avengers-Film (Doomsday). Spider-Man dürfte in Avengers 5 und 6 eine Rolle spielen, vielleicht sogar eine sehr wichtige Rolle.

Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) übernimmt die Verantwortung. Einen Titel für den neuen Marvel-Film wollten die Marvel Studios noch nicht verraten, dieser folgt dann sicher 2025.

