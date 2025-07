Spider-Man 4: Neuer Marvel-Film „benötigt noch Arbeit“

Disney hat das Marvel-Lineup in den letzten Monaten stark überarbeitet und will mit neuen Filmen und Serien zurück zu alter Stärke. Was aber bis heute fehlt, und dabei gehören diese Filme zu den erfolgreichsten der Reihe, ist ein neuer Spider-Man.

Das Problem ist, dass die Rechte für Spider-Man bei Sony liegen und man einen neuen Deal ausarbeiten musste. Final angekündigt wurde der nächste Spider-Man noch nicht, aber er kommt, das ist ein offenes Geheimnis. Auch für Tom Holland.

Spider-Man 4: Wann kommt der neue Film?

Der Schauspieler, der Spider-Man im Marvel Cinematic Universe (MCU) spielt, hat in einem Interview betont, dass die Schreiber einen „guten Job“ bei Spider-Man 4 machen, aber das Script, welches er vor drei Wochen gelesen hat, „benötigt noch Arbeit“. Grundsätzlich sind er und Zendaya, die es auch gelesen hat, aber zufrieden.

Tom Holland hätte übrigens nichts dagegen, wenn Miles Morales in die Filme bei Marvel eingeführt wird, ein neuer und junger Spider-Man würde der Reihe guttun.

Das große Problem ist allerdings, dass Sony die Rechte für Spider-Man vermutlich nicht hergeben wird, es ist die lukrativste Marke für Sony, die Marvel Studios haben also nur eingeschränkte Möglichkeiten und müssen immer wieder neu verhandeln.

Finale Details zu Spider-Man 4 gibt es nicht, vor allem Disney und Sony schweigen bisher noch und die meisten Leaks sind ausgedacht. Da es aber Pläne und auch ein Script gibt, könnten die Dreharbeiten ab 2025 starten und der Film dann 2026 in die Kinos kommen. Womöglich taucht Tom Holland auch in anderen Filmen auf.

