Spider-Man 4: Neuer Marvel-Film steht vor großen Problemen

Marvel hat Phase 5 und 6 des Marvel Cinematic Universe nicht nur vor einer ganzen Weile angekündigt, man hat die Serien und Filme mittlerweile sogar mehrmals überarbeitet und verschoben. Ein neuer Spider-Man-Film fehlte dabei aber immer.

Spider-Man 4: Probleme mit dem Film

Das liegt wohl daran, dass sich Marvel und Sony nicht auf ein Konzept für den nächsten Spider-Man einigen können, was wir schon letzten Monat gehört haben. Sony will hier einen ganz großen Blockbuster und Marvel will es ruhiger angehen.

Wie man hört, sind sich die Unternehmen weiterhin uneinig und so langsam aber sicher beeinflusst das auch die Produktion, denn auch beim Termin sind sich Sony und Marvel mittlerweile uneinig. Sony peilt den Sommer 2025 an (es gibt mit dem 25. Juni 2025 sogar einen internen Termin), aber Marvel setzt eher auf 2026.

Das kommende Jahr ist schon mit vielen Marvel-Filmen gefüllt und im Sommer 2025 soll Fantastic Four das große Highlight im Juli werden. Würde man Spider-Man 4 kurz davor ins Kino schicken, würde dieser neue Marvel-Film untergehen.

Spider-Man: Die Filme sind kompliziert

Wie sagt man so schön: Es ist kompliziert. Was daran liegt, dass die Rechte für Spider-Man bei Sony liegen, man bei den Filmen mitsprechen möchte, damit die Marke gut behandelt wird, und Disney hat eben ganz eigene Pläne für das Marvel Cinematic Universe. Ein Kompromiss scheint dieses Mal besonders schwer zu sein.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in diesem Jahr nochmal eine neue Roadmap von den Marvel Studios bekommen werden und man einiges anpasst, immerhin ist auch der Bösewicht (Kang) weg, da muss man also entweder den Schauspieler tauschen oder einen neuen Bösewicht aufbauen (und die Avengers-Filme ändern).

Das Marvel Cinematic Universe wurde nach dem Thanos-Finale sehr komplex und viele Serien und Filme haben an Qualität eingebüßt. Hinzu kommt, dass man das Chaos bei Disney spürt und auch merkt, dass die Marvel-Serien bei Disney+ doch nicht mehr ganz so wichtig sind, da Disney+ selbst in den Hintergrund gerückt ist.

Auf der einen Seite fände ich es schade, wenn Spider-Man aus dem Universum gestrichen wird, mittlerweile denke ich aber, dass das für alle Beteiligten einfacher wäre. Wird aber wohl nicht passieren, da die Filme extrem lukrativ für alle sind.

