Spider-Man: Marvel überrascht mit neuem Film

Bei den Marvel Studios scheint man auch für Spider-Man einen Neustart geplant zu haben, denn diese Woche wurde endlich der neue Film für das Marvel Cinematic Universe bestätigt. Spider-Man 4 erscheint offiziell am 31. Juli 2026 in den Kinos.

Der Titel lautet „Spider-Man: Brand New Day“ (also „ganz neuer Tag“) und man verzichtet auf das „Home“ im Titel. Nach „Spider-Man: Homecoming“ von 2017 und „Spider-Man: Far From Home“ von 2019 und „Spider-Man: No Way Home“ von 2021 scheint die Home-Trilogie also bei den Marvel Studios abgeschlossen zu sein.

Spider-Man: Kommt die Day-Trilogie?

Mal schauen, ob das hier eine neue Trilogie wird, vielleicht die Day-Trilogie. Details gibt es keine, aber da der Film nur wenige Wochen nach „Avengers: Doomsday“ in die Kinos kommt, gehe ich davon aus, dass er an diesen Film anknüpft. Und damit dürfte klar sein, dass Spider-Man nicht im nächsten Avengers zu sehen sein wird.

Bei der Ankündigung des Casts für Avengers 5 wurde Tom Holland jedenfalls nicht von Marvel genannt und die beiden Filme dürften fast zeitgleich gedreht werden.

Grundsätzlich klingt das Marvel-Filme-Lineup für die nächsten Jahre spannend, aber ich bin aktuell raus und habe viele Serien und Filme übersprungen, die nicht gut waren. Daher befürchte ich, dass mir viele Details für die neuen Filme fehlen.

