Spider-Man: Neuer Film landet noch im Oktober bei Netflix (in den USA)

Glaubt man Deadline, die für gewöhnlich aber gut informiert und zuverlässig sind, dann landet Spider-Man: Across the Spider-Verse am 31. Oktober bei Netflix. Es ist einer der erfolgreichsten Filme in diesem Jahr, aber das gilt bisher nur für die USA.

Die Quelle von Deadline konnte nicht sagen, ob Netflix den Film auch global für Oktober eingekauft hat. In den Oktober-Highlights hat Netflix den neuen Spider-Man nicht genannt, aber das gilt auch für die USA, es soll eine Überraschung sein.

Ich hoffe es, denn Spider-Man: A New Universe war wirklich überraschend gut und ich freue mich auf die nächsten zwei Animationsfilme. Und da das Kino für mich in so einem Fall unattraktiv ist, ist das ein perfekter Film für einen Streamingabend.

Gargoyles sollen ein Comeback als Serie bei Disney+ bekommen Es gibt so ein paar Serien, die sich mir als Kind eingeprägt und die ich als gut in meinem Kopf abgespeichert habe. Die Gargoyles gehören dazu, denn „Auf den Schwingen […]17. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->