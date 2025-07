Spotify wird teurer: Neue Preise ab Sommer 2025

Neues Jahr, neue Preiserhöhungen der Streamingdienste. Spotify ist im Sommer ebenfalls wieder mit dabei, wie die Financial Times vorab exklusiv berichtet. Man will alle Abos mit Euro-Preisen einen Euro teurer machen, los geht es schon im Juni.

Spotify selbst hat die Preiserhöhung noch nicht bestätigt, doch der Schritt kommt nicht überraschend, da man die Preise in anderen Märkten schon erhöht hat. Und die letzte Preiserhöhung in Deutschland war 2023, da kann man also nachlegen.

Spotify: Das sind wohl die neuen Preise

In einigen EU-Märkten (Niederlanden) hat Spotify die Preise schon angehoben, (ohne großes Aufsehen) in ein paar Wochen folgen dann wir. Falls die Angabe mit dem Euro stimmt, dann werden das also die neuen Preise für Spotify ab Juni sein:

Spotify Individual: 11,99 Euro

Spotify Student: 6,99 Euro

Spotify Duo: 15,99 Euro

Spotify Family: 18,99 Euro

Man sollte aber auch bedenken, dass es Unterschiede von Land zu Land gibt und mehr möglich ist, in den Niederlanden kostet Individual mittlerweile zum Beispiel sogar 12,99 Euro. Dort sind die Spotify-Abo-Preise derzeit 2 Euro teurer als bei uns.

Gut möglich, dass danach dann auch endlich das „Music Pro“-Abo kommt, welches Dinge wie die HiFi-Option mitbringt. Das Abo soll ca. 20 Euro pro Monat kosten und nach so einer Preiserhöhung würde diese deutlich höhere Stufe attraktiver wirken.

