Unterhaltung

Avatar 3 wird der „emotionalste“ und „beste“ Film von allen

Autor-Bild
Von
|
Avatar Header

James Cameron hat den dritten Avatar-Film bereits einige Leuten gezeigt, das hat er im Interview mit Stuff bestätigt. Und die Reaktionen waren sehr positiv, es sei der „emotionalste“ und auch „beste“ Film der Reihe. Er fühlt sich sehr gut mit Avatar 3.

Schon seit einigen Monaten ist bekannt, dass Avatar: Fire and Ash deutlich düsterer wird und eine andere Richtung als bisher einschlägt. Bisher wurden die Na’vi als die „Guten“ dargestellt, doch im dritten Film, der im Dezember kommt, änder sich das.

Avatar wird uns noch eine Weile im Kino begleiten, denn fünf Filme sind bestätigt und James Cameron hat im Interview auch verraten, dass der vierte und fünfte Film bereits gut im Zeitplan liegen. Letztes Jahr hat er übrigens bestätigt, dass auch ein sechster und siebter Film möglich wären und vielleicht sogar eine Serie bei Disney+.

Avatar

Avatar: Neue Serie „Sieben Häfen“ bestätigt

Vor ein paar Tagen war Avatar: Der Herr der Elemente meint Tipp der Woche, weil wir die Kultserie nachgeholt haben.…

21. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Avatar 3 wird der „emotionalste“ und „beste“ Film von allen
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität