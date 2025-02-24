Avatar 3 wird der „emotionalste“ und „beste“ Film von allen

James Cameron hat den dritten Avatar-Film bereits einige Leuten gezeigt, das hat er im Interview mit Stuff bestätigt. Und die Reaktionen waren sehr positiv, es sei der „emotionalste“ und auch „beste“ Film der Reihe. Er fühlt sich sehr gut mit Avatar 3.

Schon seit einigen Monaten ist bekannt, dass Avatar: Fire and Ash deutlich düsterer wird und eine andere Richtung als bisher einschlägt. Bisher wurden die Na’vi als die „Guten“ dargestellt, doch im dritten Film, der im Dezember kommt, änder sich das.

Avatar wird uns noch eine Weile im Kino begleiten, denn fünf Filme sind bestätigt und James Cameron hat im Interview auch verraten, dass der vierte und fünfte Film bereits gut im Zeitplan liegen. Letztes Jahr hat er übrigens bestätigt, dass auch ein sechster und siebter Film möglich wären und vielleicht sogar eine Serie bei Disney+.