Star Wars hat langsam ein „Nostalgie-Problem“

Die Filme rund um Star Wars befinden sich nicht gerade auf dem Höhepunkt und ein Blick in die Zukunft zeigt, dass es die Reihe nicht leicht haben wird. Ein Insider hat The Hollywood Reporter verraten, dass den Produzenten die Nostalgie ausgeht.

Star Wars lebte bisher vor allem von alten und bekannten Charakteren wie Luke, Vader und Yoda. Die sind alle tot oder ihre Geschichte wurde in den Filmen oder einem Spin-off beendet. Eigentlich hat man jetzt nur Rey für die Zukunft der Filme.

Diese soll auch in Zukunft in neuen Filmen auftauchen, vielleicht auch in einer ganz neuen Trilogie, die derzeit geplant wird. Eine Person hat der Quelle aber verraten, dass die Zukunft von Star Wars bei Disney und Lucasfilm vor Problemen steht.

Star Wars: Neue Charaktere, aber auch Nostalgie

Intern gibt es die Erwartung, dass man neue Charaktere entwickelt, die in Zukunft einen Luke Skywalker ersetzen können, aber gleichzeitig will man die Nostalgie der alten Filme, die gerade ausgeht. Und im Management herrscht wohl Uneinigkeit.

Dieses Problem betrifft allerdings nur die Filme, denn die Serien haben deutlich mehr Freiheiten und Möglichkeiten, hier lässt Disney mehr Experimente zu. Und in einigen Fällen (The Mandalorian) schafft es ein Charakter sogar später ins Kino.

Doch eigenständige Filme und das Fortführen der Skywalker-Saga sind laut Quelle „fundamental“ für die Zukunft von Star Wars bei Disney, bisher hat man aber noch keine gute Antwort auf die Frage, wie diese Zukunft jetzt eigentlich aussehen soll.