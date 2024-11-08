Star Wars: Es soll doch eine neue Trilogie geben

Disney kämpft derzeit so ein bisschen mit der Zukunft von Star Wars im Kino und hat zwar letztes Jahr drei neue Filme angekündigt, gab aber direkt an, dass keine Trilogie geplant ist. Und in diesem Jahr gab es hier einen kleinen Rückschlag.

Jetzt berichten Deadline und Variety, zwei zuverlässige Medien, dass Lucasfilm doch wieder eine Trilogie geplant haben könnte. Womöglich wird Simon Kinberg für Episode 10 bis 12 verantwortlich sein. Details zu den Filmen stehen aber noch aus.

Es könnte sein, dass die Skywalker-Saga fortgeführt wird, es könnte aber auch sein, dass Disney vielleicht einen kompletten Neuanfang möchte. Was auch immer für die Zukunft geplant ist, wir befinden uns wohl noch ganz am Anfang der Filme.

Simon Kinberg und Kathleen Kennedy, die Präsidentin von Lucasfilm, arbeiten den Plan für die neue Trilogie zu Star Wars aus. Die Roadmap der Filme steht jedenfalls schon bis 2027 und falls Disney diese nicht ändert, dann dürfte der erste Film der neuen Trilogie nicht vor 2028 kommen. Und wer weiß, was in vier Jahren passiert.