Steam Deck OLED: Limitierte Auflage in Weiß kommt

Steam Deck Oled Weiss Header

Valve möchte die Verkaufszahlen des Steam Deck OLED vor Weihnachten noch ein bisschen ankurbeln und hat sich dafür eine limitierte Edition überlegt. Ab nächster Woche (19. November, ab 0 Uhr) gibt es das Steam Deck OLED auch in Weiß.

Es handelt sich um die Version mit 1 TB Speicher und es gibt auch nur eine, diese kostet dann 719 Euro in Deutschland. Valve sagt leider nicht, wie viele Einheiten man produziert hat, so möchte man das Interesse natürlich auch direkt steigern.

Steam Deck Oled Weiss

Laut Valve gab es viel positives Feedback für die transparente Edition des Steam Deck OLED und daher gibt es in diesem Jahr wieder eine limitierte Auflage. Und wer weiß, vielleicht wird es das beim Steam Deck in Zukunft jedes Jahr geben.

Die nächste Sonderedition wird es dann aber vermutlich erst mit dem Steam Deck 2 geben, welches wohl Ende 2025 oder Anfang 2026 auf den Markt kommen soll. Das auch nur als Information für euch, der Nachfolger wird noch eine Weile dauern, ihr könnt ruhig zuschlagen. Mir gefällt die weiße Version jedenfalls wirklich gut.

Steam Deck Oled Weiss Buttons Steam Deck Oled Weiss Detail

Playstation 5 Pro Ps5 Detail

Sony PS5 Pro Test: Lohnt sich die neue PlayStation?

Seit einer Weile gibt es hier meine Vergleichsreihe der PlayStation 5 und Xbox Series X und das aktuelle Fazit nach…

10. November 2024 | Jetzt lesen →

