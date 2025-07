Steam Deck 2 kommt: Valve freut sich auf die neue Generation

Valve hat vor etwa einem Jahr das Steam Deck aktualisiert, aber der Fokus lag nicht auf der Hardware unter der Haube, sondern auf dem, was man sieht. Es gab ein OLED-Display und Valve kopierte quasi das Erfolgsrezept der Nintendo Switch.

Ich habe mir das Steam Deck OLED vor einem Jahr angeschaut und war zufrieden, aber die Konkurrenz schläft nicht und der Markt für Handhelds wächst. Für Valve ist das okay, denn man arbeitet ja an einem Steam Deck 2, das ist bereits bekannt.

Steam Deck: Neue Generation muss sich lohnen

Valve freut sich sehr auf die neue Generation, gibt im Interview aber auch an, dass man ein neues Steam Deck nur dann bringen möchte, wenn die Hardware wirklich einen Sprung macht. Und zwar so, dass die Akkulaufzeit hier am Ende nicht leidet.

Letztes Jahr sprach man bei Valve noch von 2 bis 3 Jahren beim Steam Deck 2, es könnte also Ende 2025 oder eben 2026 kommen. Es wird eine spannende Zeit für Handhelds, die Nintendo Switch 2 steht ebenfalls an, ein Xbox-Handheld ist im Gespräch und angeblich möchte auch Sony mit der PlayStation wieder einsteigen.

Als Handheld-Fan (was sich jetzt mit Kind noch gesteigert hat, dazu bald mehr) freue ich mich auf diese Zukunft und bin gespannt, was das Steam Deck 2 bietet.

