Stefan Raab wandert auch ins ARD-Programm

Stefan Raab ist zurück und RTL hat dafür angeblich sehr viel Geld auf den Tisch gelegt. Die Idee war am Anfang, dass dieser RTL+ pusht, aber das war dann doch nicht der große Wurf. Und daher stellt sich RTL mit Stefan Raab noch breiter auf.

Zum einen gibt es eine Show mit Bully Herbig, aber man ist sogar bereit, dass der Entertainer nicht nur bei RTL zu sehen ist, denn es gibt eine Partnerschaft mit der ARD. Gemeinsam möchte man jetzt wieder beim ESC-Vorentscheid mitmischen.

So eine Partnerschaft gab es schon zu ProSieben-Zeiten, das letzte Mal fand sie 2012 statt. Die meisten werden aber sicher Lena kennen, die bei diesem Format entdeckt wurde und 2010 den ESC gewann. Bildergarten Entertainment ist also raus und Raab Entertainment übernimmt. Details gibt es dann am Donnerstag.

Stefan Raab: Alte und langweilige Formate

Wir haben uns hier die neue Show von Stefan Raab angeschaut und ich weiß ja nicht, ob das Comeback so nötig war. Schon in der zweiten Folge haben wir nach ein paar Minuten abgeschaltet, weil es doch eben das alte und langweilige Konzept ist. TV Total gibt es ja wieder und irgendwie wirkt das sogar frischer und lustiger.

Mich wundert auch, dass Stefan Raab im Prinzip genau das macht, was er vorher gemacht hat. Eine Abwandlung von TV Total, ein bisschen ESC, ein paar Shows am Wochenende. Ich hätte gedacht, dass da mehr kreative Dinge kommen, denn das muss man ihm lassen, für kreative TV-Formate hatte er damals ein Händchen.

Und Formate wie „Wer stiehlt mir die Show?“ zeigen durchaus, dass noch kreative Luft nach oben im TV ist. Ich hätte gedacht, dass Raab Entertainment mindestens an die Florida Entertainment herankommt, aber davon ist man bisher weit entfernt.

