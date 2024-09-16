Stefan Raab soll RTL+ pushen

Stefan Raab kehrt nach längerer Abstinenz mit einem neuen Showformat zu RTL+ zurück. Ab dem 18. September wird wöchentlich die Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ ausgestrahlt.

In der Show, einer Mischung aus Late-Night-Comedy, Quiz und Entertainment, tritt Raab sowohl als Moderator als auch als Gegner in Quizduellen gegen die Kandidaten an. Eine Million Euro stehen auf dem Spiel, doch Raab wird es den Teilnehmern nicht leicht machen, diese zu gewinnen. Unterstützt wird er dabei von wechselnden Gastmoderatoren, darunter auch Elton.

Raab hat Exklusivvertrag mit RTL

Die Rückkehr von Stefan Raab ist Teil eines Exklusivvertrages mit RTL, der über fünf Jahre läuft. In dieser Zeit sollen zahlreiche weitere Showformate folgen, die von Raab Entertainment entwickelt werden. Raab wird dafür regelmäßig vor der Kamera stehen. Das aktuelle Format bildet den Auftakt der langfristigen Zusammenarbeit zwischen RTL und Raab, der bereits durch seinen Boxkampf gegen Regina Halmich wieder ins Rampenlicht gerückt ist.

RTL+ hatte kürzlich erst eine neue Preisstruktur eingeführt, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet. Benutzer können bei RTL+ aus drei verschiedenen Paketen wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Neue Inhalte landen jeden Monat auf der Plattform.

