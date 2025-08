Apple iOS 18.2 kommt noch 2024: Wir haben ein mögliches Datum

Apple verteilt seit gestern iOS 18.1 für die iPhones und führt damit auch die ersten Funktionen der Apple Intelligence als Beta in englischer Sprache ein. Doch weitere Funktionen der KI, die im April 2025 nach Deutschland kommt, sollen bald folgen.

Seit letzter Woche testet Apple bereits die erste Beta von iOS 18.2 und diese hat nicht nur neue Funktionen für die Apple Intelligence, damit sehen wir in der EU auch erstmals andere Browserengines. Aber wann hat Apple das große Update geplant?

Apple iOS 18.2 kommt im Dezember

In einer Pressemitteilung bestätigt Apple, dass neue Funktionen „im Dezember“ geplant sind, dann dürften wir also iOS 18.2 sehen. Letztes Jahr kam iOS 17.2 am 11. Dezember, ich werfe bei iOS 18.2 also einfach mal den 9. Dezember in den Raum.

Es ist davon auszugehen, dass iOS 18.3 dann im Februar kommt und iOS 18.4 im April ansteht, womit die Apple Intelligence nicht nur global startet, sondern auch die Beta verlässt. Und da im Frühjahr einige Produkte, wie ein neues iPhone SE oder ein MacBook Air mit M4-Chip anstehen, gibt es vielleicht ein kleines Event von Apple.

Video: Apple iPhone 16 Pro nach 1 Monat

-->