Stellantis erlaubt HVO-Diesel für alle Modelle
Stellantis hat bekannt gegeben, dass seine gesamte Produktpalette für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge vollständig mit HVO-Dieselkraftstoff kompatibel ist.
HVO, auch hydriertes Pflanzenöl genannt, ist ein umweltfreundlicher Biokraftstoff, der (bestenfalls) aus Abfallstoffen wie Pflanzenölen, tierischen Fetten und Altspeiseölen hergestellt wird. Durch ein spezielles Hydrierverfahren ist der Kraftstoff nahezu schwefelfrei und weist einen geringen Gehalt an Schadstoffen und Aromaten auf. Dadurch verbrennt angeblich HVO-Diesel sauberer als herkömmlicher Diesel auf Mineralölbasis.
Die Kompatibilität mit HVO-Diesel gilt nicht nur für die neuesten Fahrzeuge von Stellantis, sondern auch für viele Bestandsfahrzeuge mit Euro 5- und Euro 6-Motoren. Diese Fahrzeuge sind am Einfüllstutzen mit dem Symbol „XTL“ gekennzeichnet, das die Verträglichkeit mit synthetischen Kraftstoffen anzeigt. Bestimmte Modelle ohne dieses Symbol, aber mit den gängigen MultiJet-Motoren, sind ebenfalls für den Betrieb mit HVO geeignet.
Stellantis Fahrzeuge sind mit HVO-Dieselkraftstoffen kompatibel, sofern sie mit den folgenden Motoren ausgestattet sind:
- 1.3 MultiJet
- 1.6 MultiJet
- 2.0 MultiJet
- 2.2 MultiJet
- Neuer 2.2 MultiJet 4.0
- 3.0 V6 MultiJet
- 2.3 MultiJet (F1A – Fiat Ducato)
Klimafreundlich nur, wenn die Hydrierung mit CO2-neutralem Wasserstoff erfolgt (aktuell nicht der Fall). Umweltfreundlich nur, wenn es sekundäre Pflanzenstoffe und/oder Abfallstoffe sind und nicht (primäre) Pflanzenöle wie Palmöl, für die Regenwald abgeholzt wurde (aktuell in den Mengen sehr fragwürdig). Da ist fossiler Diesel aktuell kaum schlechter.
Zwei Doofe, ein Gedanke :)
Greenwashing auf höchstem Niveau. Ich hasse Menschen
Ich möchter gerne noch ergänzen:
Die Ausgangsstoffe für HVO-Diesel oder dem klassischen Biodiesel können die gleichen sein. Das macht keinen der beiden Dieselarten umweltfreundlicher gegenüber dem anderen..
Der Unterschied liegt in der Herstellung! Während beim Biodiesel Alkohol der Katalysator zur „Umesterung“ ist, wird bei HVO Wasserstoff als Katalysator benutzt.
Wenn der Wasserstoff nicht grün hergestellt wurde, sondern klassisch aus anderen fossilen Brennstoffen, ist die Umweltbilanz mehr als „hinterfragungswürdig“.
Allein bei „tierischen Fetten“ bin ich schon raus! Esst mehr Fleisch, damit wir noch mehr Fleischabfälle haben um unsere Autos zu betanken. …. Einfach nur absurd!