Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist erneut in die Kritik geraten, nachdem eine investigative Recherche des ZDF-Magazins „frontal“ aufgedeckt hat, dass es bei der Förderung des angeblich klimafreundlichen Dieselkraftstoffs HVO100 möglicherweise zu unzulässigen Verflechtungen zwischen dem Verkehrsministerium und der Kraftstofflobby gekommen ist.

Wissing wies die Vorwürfe entschieden zurück, ließ sich aber auch zu Aussagen hinreißen, die offensichtlich physikalischen Gesetzen widersprechen. Die Diskussion um HVO100 und das Verhalten Wissings wirft Fragen auf, die auch unabhängig von den Lobbyismusvorwürfen gravierend sind.

HVO100 ökologisch problematisch

Die wissenschaftliche Analyse des Falles zeigt, dass die Förderung von HVO100 trotz der Beteuerungen Wissings aus ökologischer Sicht höchst problematisch ist. Während die Wissenschaft Elektroautos als zukunftsträchtige und umweltfreundliche Technologie befürwortet, scheint Wissing auf eine Strategie zu setzen, die sowohl hinsichtlich der Effizienz als auch der langfristigen Umweltauswirkungen des Kraftstoffs fragwürdig ist.

Besonders problematisch ist, dass HVO100 in einigen Aspekten ineffizienter ist als andere Alternativen und zudem mit erheblichen ökologischen und ökonomischen Nachteilen verbunden ist. Mai Thi Nguyen-Kim hat sich in einem Video des Formats „MAITHINK X“ der Sache angenommen. Dazu sollte man vor allem auch die verlinkten Quellen in der Videobeschreibung beachten.

Video: „Volker Wissing EXPOSED“

Schließlich zeigt die Analyse, dass Wissings Umgang mit wissenschaftlichen Fakten äußerst fragwürdig erscheint. Auch ohne Berücksichtigung möglicher Lobbyeinflüsse stellt sich die Frage, warum sich der Verkehrsminister weiterhin für eine Technologie einsetzt, die nachweislich mit Nachteilen behaftet ist.

Seit kurzem können Tankstellen in Deutschland den neuen Kraftstoff HVO100 verkaufen. Auch der ADAC hatte sich zuletzt dafür starkgemacht.