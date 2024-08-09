Wissing und die Diesel-Lobby: Die unbequeme Wahrheit über HVO100
Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist erneut in die Kritik geraten, nachdem eine investigative Recherche des ZDF-Magazins „frontal“ aufgedeckt hat, dass es bei der Förderung des angeblich klimafreundlichen Dieselkraftstoffs HVO100 möglicherweise zu unzulässigen Verflechtungen zwischen dem Verkehrsministerium und der Kraftstofflobby gekommen ist.
Wissing wies die Vorwürfe entschieden zurück, ließ sich aber auch zu Aussagen hinreißen, die offensichtlich physikalischen Gesetzen widersprechen. Die Diskussion um HVO100 und das Verhalten Wissings wirft Fragen auf, die auch unabhängig von den Lobbyismusvorwürfen gravierend sind.
HVO100 ökologisch problematisch
Die wissenschaftliche Analyse des Falles zeigt, dass die Förderung von HVO100 trotz der Beteuerungen Wissings aus ökologischer Sicht höchst problematisch ist. Während die Wissenschaft Elektroautos als zukunftsträchtige und umweltfreundliche Technologie befürwortet, scheint Wissing auf eine Strategie zu setzen, die sowohl hinsichtlich der Effizienz als auch der langfristigen Umweltauswirkungen des Kraftstoffs fragwürdig ist.
Besonders problematisch ist, dass HVO100 in einigen Aspekten ineffizienter ist als andere Alternativen und zudem mit erheblichen ökologischen und ökonomischen Nachteilen verbunden ist. Mai Thi Nguyen-Kim hat sich in einem Video des Formats „MAITHINK X“ der Sache angenommen. Dazu sollte man vor allem auch die verlinkten Quellen in der Videobeschreibung beachten.
Schließlich zeigt die Analyse, dass Wissings Umgang mit wissenschaftlichen Fakten äußerst fragwürdig erscheint. Auch ohne Berücksichtigung möglicher Lobbyeinflüsse stellt sich die Frage, warum sich der Verkehrsminister weiterhin für eine Technologie einsetzt, die nachweislich mit Nachteilen behaftet ist.
Seit kurzem können Tankstellen in Deutschland den neuen Kraftstoff HVO100 verkaufen. Auch der ADAC hatte sich zuletzt dafür starkgemacht.
Da wird immer von der Kraftstofflobby geredet, wie ist es mit der Umweltlobby?
in Brasilien gibt es den Kraftstoff seit Jahren, keine negativen Auswirkungen
Wo und seit wann gibt es HVO100 in Brasilien? Da du das so selbstbewusst schreibst, sollte es dich sicher kein Problem sein mich aufzuschlauen!?
Brasilien, waren das die, wo der See Regenwald von Jahr zu Jahr immer weniger wird?
Huch… das überrascht mich jetzt aber. 🙄
Was soll daran schlecht sein, dass Abfall recycelt wird. Ist doch gut und wenn jetzt der Preis noch runter geht wird der auch gekauft.
Diversifikation bei der Fahrenergie ist eine gute Sache. Jeder kann für sich das Beste wählen.
Video geschaut und Quellen gecheckt?
Darauf geht Mai in dem Video eigentlich gut ein.
– es gibt andere Bereiche in denen man die Biomasse deutlich sinnvoller verwenden könnte weil diese keine bessere Alternative haben
– man schafft indirekt eine Industrie / Nachfrage nach den „Abfällen“ von Palmöl & Co die es sonst unter Umständen in der Menge gar nicht geben würde. Hinzu kommt der Transport
Ich denke nicht das viele Leute HVO100 tanken werden. Also ich z.B. werde es nicht machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen das die breite Masse E10 tankt. (Ob es so ist keine Ahnung kenne dazu keine Statistiken)
Wieso sollte die breite Masse kein E10 tanken, ist doch günstiger?
Eigentlich ist es teurer, da die Verbrennung schlechter ist und die Reichweite dadurch sinkt benötigt man merklich mehr E10 als herkömmlichen Kraftstoff, was den Preisunterschied mehr als ausgleicht.
Entsprechend kenne ich auch niemanden, der es tankt…
Ich tanke seit Corona und dem massiven Anstieg des Preises nur noch E10. Bisher ist mein Auto noch nicht explodiert 😏
Mal auf die Reichweite geschaut… könnte nämlich sein, dass du draufbezahlst ohne es zu merken…
1-1,5% mehr Verbrauch vs 6ct Ersparnis pro Liter…natürlich lohnt sich das. Muss ja niemand tanken, aber dass es sich bei stabilen 6ct finanziell schon lange lohnt (wenngleich der Ertrag auch nicht weltbewegend ist) ist völlig unbestritten.
Aber die Frage ist doch am Ende, was ist die bessere Lösung für die ganzen Millionen Verbrenner, die sich dann auch wirklich an der Tankstelle durchsetzt? HVO100 ist das beste was wir haben!
Ach ja?
Wo haben wir denn die 40 Milliarden Liter an HVO-Diesel ( Verbrauch an Diesel in Deutschland ’23 )?
Wo kommt der grüne Strom für den ganzen Wasserstoff, geschweige denn die 50 Milliarden Liter an Altfetten her.
Dafür musst du aber ganz schön viel Fritten bei den Fastfood-Ketten vertilgen.
Und ob man mit dem ganzen Strom vielleicht gleich lieber eAutos lädt, anstelle mit Verlusten erst noch HVO-Sprit herstellt, ich weiß, das brauche ich dich nicht zu fragen.
Was hat Wasserstoff mit HVO zu tun…
Warum wird kommentiert wenn man keine Ahnung hat?
Echt jetzt? Du wirfst mir vor keine Ahnung zu haben?
HVO -> Hydrogenated, Hydrotreated Vegetable Oil.
Wasserstoff ist der Katalysator.
Im Gegensatz zu Biodiesel, dort ist Methanol der Katalysator.
Dein Kommentar zeugt schon von einer Menge an Ignoranz.
Da isser wieder, der Lobbyhund.
Stand jetzt wäre HVO100 tatsächlich besser als der normale Diesel.
da die meisten Fahrzeuge das Zeug aber garnicht tanken dürfen (jedenfalls die aus dem VW Konzern. Meiner BJ 2017 und darf es nicht), hätte man es sich auch sparen können. Zumal die meisten an der Tanke eher auf die Kosten schauen anstatt auf die Umwelt.
wenn man jetzt sagt, dass alle neuen Diesel nur noch HVO tanken müssen und nichts anderes, dann würde es was mehr bringen, aber das wäre nicht in Wissings Interesse.
Deutschland’s Verkehrsminister, inkompetente Nieten in Nadelstreifen und im Ausland eine Lachnummer.
Leider ist es das Beste, was wir NICHT haben.
Oder soll jetzt jeder hundert Mal so viel Pommes futtern wie sonst?
Unrealistisch. Die Menge an relevanten Altfetten ist weitgehend konstant. Sie müsste man anderen Verwertern wegnehmen. Wenn ich diese Stoffe z.B. Heizkraftwerken wegnehme, weil die Verwertung mittels HVO höher priorisiert wird, dann müssen diese Kraftwerke im schlimmsten Fall stattdessen Gas oder Kohle verbrennen. Nicht im Sinne des Erfinders!
Ich muss mal ein Lob loswerden: ich fühle mich hier immer mehr umfassend informiert. Nicht, weil ihr alle möglichen Themen behandelt, sondern weil ihr von den Themen, die ihr behandelt, sowohl die positiven als auch negativen Aspekte aufgreift und immer wenn es neue Informationen gibt, an alte Berichte angeknüpft. Manche schreiben über ein Thema und dann hört man nie wieder davon, und dann hat man das Gefühl da ging es nur darum mal schnell die Klicks abzugreifen. Aber ich finde es gut, wie hier teilweise über Monate oder Jahre bestimmten Themen weiter verfolgt werden.
Zum Thema: ich bin nicht überrascht.
Dem kann ich nur zustimmen und die Evolution im Sinne von MOBIflip auf eMobilität bzw. neue Arten der Mobilität gefällt mir sehr. Das Team hinter Mobiflip ist einfach eine super Truppe!
Möchte mich dem gesagten ausdrücklich anschließen. Das Team von mobiflip hat ein Gespür für Dinge, die unsere Zukunft ein bisschen besser machen können.
Auch wenn sie damit ungewollt verschiedene Dauer-Trolle auf Trab halten.
Wer meine Kommentare verfolgt, weiß dass ich mich bereits komplett aus der fossilen Fortbewegung verabschiedet habe. Leider kann ich den Schritt zur eigenständigen Energieerzeugung nur in sehr begrenztem Maße umsetzen, da wir in einer Mietwohnung wohnen. Insofern steht nur die Option zum Balkonkraftwerk zur Verfügung. Diese werde ich aber erst dann wählen, wenn der gesetzliche Dschungel etwas durchsichtiger geworden ist. Leider sind ja immer noch nicht alle Fragen abschließend geklärt. Somit für uns ein Projekt für 2025. Bis dahin werden auch die Preise noch weiter fallen und die Technik noch ausgereifter werden.
Gut dass ich mich schon von allen fossilen Kraftstoffen verabschiedet habe. Habe eAutos, seit 4 Woche ne WP! Alles gut.
Schön für dich. Geschätzte Investitionskosten 100k? Kann nicht jeder privat stemmen. Eigentlich fast niemand.
Schau dir mal die Einkommens- und Vermögensverteilung in D an. Ich schätze mal grob, dass es für ca. 5% der Haushalte in D kein großes Problem ist, eine WP und ein E-Auto anzuschaffen, vielleicht sogar in ein und demselben Jahr. 5% repräsentieren über 4 Mio. Menschen.
Mein Nachbar ist LKW Fahrer und Alleinverdiener….. hat vor Jahren schon eine Riesen-PV und vor kurzen eine WP in sein altes (äh….geht doch eigentlich gar nicht) Haus gebaut. Geheimnis: super viel Eigenleistung, keine teueren Urlaube und das Geld einfach zusammen halten. Generell sind zumindest alle meine Nachbarn hier im Dorf, mit zT. großen Häusern und auch kleinen(!) E-Autos, gar keine Großverdiener sondern extrem sparsam und versuchen unheimlich viel zuerst in Eigenleistung. Mit Unterhaltungselektronik zb brauchst da niemandem kommen.
Ja klar, gerade weil man bei WP und PV sooooviel Eigenleistung beitragen kann, dass dies megaaa viel günstiger wird…
PV und Elektro obliegt einer Elektrofachkraft, viel Eigenleistung möglich, wohl eher kaum.
WP mit Kältemittel obliegt einer entsprechenden Fachkraft, viel Eigenleistung, wohl eher kaum.
Klär mich auf!
Uhiiiii Raini, wieder da…. 👏👏👏. Du kannst die Module selbst aufs Dach bringen, das Fundament für die WP selbst machen. Die Akustikdämmung für die WP, dass es den Nachbarn nicht auf den Saxk geht. Alle Mauerdurchbrüche selbst bohren und, und, und…
Also Ora Labora anstelle das Leben genießen… Na ja, wem das so gefällt. Wäre nichts für mich, für mich muss das Verhältnis stimmen.
Du, genieße dein Leben…. Solange du nicht rumjammerst, alles i.O