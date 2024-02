Stellantis baut Portfolio mit kompakten Elektroautos weiter aus

Stellantis hat diese Woche den Lancia Ypsilon vorgestellt, das neue und knapp vier Meter lange Elektroautos ist der Einstieg in das „Premium-B-Segment“ und damit auch der „Startschuss für das Lancia-Comeback“, welches auch bei uns ansteht.

Elektroauto mit Standard-Stellantis-Hardware

Lancia wird das Elektroauto in diesem Jahr an den Start bringen, in Deutschland steht der Launch dann aber erst Mitte 2025 an. Es gibt 115 kW (156 PS), einen Akku mit 54 kWh für 400 km Reichweite und geladen wird mit 100 kW am Schnelllader.

Nächstes Jahr steht dann noch der Lancia Ypsilon mit 177 kW (240 PS) an und da werden jetzt einige rufen: Moment, das kennen wir doch alles. Das sind doch die Werte des elektrischen Opel Corsa oder der Performance-Version des Fiat 600e.

Richtig, denn der Stellantis-Konzern setzt hier natürlich auf Standard-Hardware, die es schon gibt, man nutzt auch die bekannte E-CMP-Plattform. Lancia wird zwar ein bisschen teurer als die anderen Modelle sein, hebt sich aber nicht groß davon ab.

Die Sonderedition (Lancia Ypsilon Cassina) startet bei 39.500 Euro und das zeigt schon, dass Lancia hier im gehobenen Segment für diese Autoklasse unterwegs ist. Einen Preis für Deutschland haben wir nicht, aber der Y wird teurer als ein Corsa.

Bisher funktioniert die Strategie von Stellantis, die ihre kompakten Verbrenner zu Elektroautos umbauen und damit ein Segment bedienen, welches Marken wie VW, Toyota, Tesla und Co. noch nicht bedienen. Daher baut man das Portfolio noch aus.

Mal schauen, ob das auch mit Lancia funktioniert, ich bin da ein doch ein bisschen skeptischer als bei Opel oder Fiat. 2026 folgt dann übrigens der Lancia Gamma und 2028 steht der Lancia Delta an, ebenfalls zwei neue Autos mit Premium-Anspruch.

Der Lancia Ypsilon bietet zwei 10,25 Zoll große TFT-Displays, Dinge wie CarPlay sind dabei, es gibt 360-Grad-Kameras und einen hochwertigen Innenraum. Optisch gar nicht so schlecht, nur der Preis könnte Mitte 2025 ein kleines Problem werden.

