Stellantis plant Vorzeige-Elektroauto für die Zukunft

Laut Autocar plant man bei Stellantis ein neues Elektroauto, welches sich eher im Bereich der „Supercars“ einordnen und zeigen soll, was der Konzern technisch zu bieten hat. Und Alpine wird das neue Elektroauto als Konzernmarke realisieren.

Die Entwicklung findet im R&D-Zentrum „Hypertech Alpine“ in Paris statt und es geht hier nicht nur um ein reines Showcar, es geht auch um ein neues Design für die Zukunft der Marke. Außerdem könnte man hier neue Technologien einführen.

Ampere, die Elektro-Sparte von Renault, soll „extrem effiziente Elektromotoren“ entwickeln, die dann langfristig auch in einer etwas günstigeren Form in E-Autos für den Massenmarkt wandern dürften. Philippe Krief von Alpine hat betont, dass das neue Zentrum (Hypertech Alpine) „der Schlüssel“ für die Zukunft von Stellantis sei.

Stellantis möchte innovativer werden

Einige Konzernmarken sind zwar durchaus erfolgreich mit Elektroautos, aber man ist nicht für Innovationen und technische Sprünge bekannt. Genau genommen hat man bisher oft nur Verbrenner als Basis genommen und zu Elektroautos umgebaut.

Neue Technologien werden meistens „von oben nach unten“ eingeführt, so ein Supercar von Alpine, welches erst in ein paar Jahren kommt und sicher sehr teuer sein wird, dürfte also für die meisten kaum relevant sein. Aber ich finde sowas dennoch spannend, da man bei solchen Modellen sieht, was in Zukunft möglich ist.

