Streit mit Xbox: PlayStation-Chef war wohl nicht ganz ehrlich

Nachdem Microsoft verkündet hatte, dass man Activision Blizzard übernehmen will, ging Jim Ryan von Sony PlayStation in die Offensive. Gegenüber diversen Behörden gab er unter anderem an, dass er um Call of Duty für die Playstation fürchtet.

Das war noch nicht alles, er wurde ein regelrechter Gegner des Deals. Doch im Rahmen der Übernahme mussten die Parteien diese Woche vor der FTC in den USA aussagen und im Zuge dessen tauchte auch eine interne Mail von Sony auf.

In dieser gibt Jim Ryan zu, dass er nicht davon ausgeht, dass Call of Duty ein Xbox-Exklusivtitel wird. Und er gibt sogar zu, dass die PlayStation selbst nach diesem Deal „mehr als gut“ aufgestellt ist und man sich nicht vor der Xbox fürchtet.

Immerhin hat die PlayStation 5 die Xbox Series X ganz klar abgehängt.

It is not an exclusivity play at all. They’re thinking bigger than that and they have the cash to make moves like this. I’ve spent a fair amount of time with [Phil] Spencer Bobby [Kotick] and I’m pretty sure we will continue to see Call of Duty on PlayStation for years to come. We have some good stuff cooking. I’m not complacent, I’d rather this didn’t happen, but we’ll be OK, we’ll be more than OK.