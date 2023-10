Studie: 20 Neobanken mit über 10 Millionen Kunden

Der Neo-Bankensektor steht vor einem tiefgreifenden Wandel, da die Neo-Banken sich zunehmend auf ihre Rentabilität konzentrieren müssen.

Eine Studie der Unternehmensberatung Simon-Kucher hat diesen Wandel in diesem dynamischen Sektor aufgezeigt. Obwohl die Zahl der Neugründungen von Neobanken in den letzten 18 Monaten die Zahl der Schließungen kaum überstieg, verzeichnen die bestehenden Neobanken steigende Erträge und Kundenzuwächse.

Die Zahl der Kunden im Neobankensektor hat demnach weltweit die Milliardengrenze überschritten, mit einem Wachstum von über 30 Prozent in den letzten 18 Monaten. Auch die Erträge der Branche sind um mehr als 40 Prozent gestiegen. Der Markt bietet Raum für weiteres Wachstum, wobei die richtige Monetarisierungsstrategie entscheidend ist.

Im Neobanking-Sektor gibt es eine Gruppe der 20 größten Neobanken, die jeweils mehr als zehn Millionen Kunden weltweit betreuen. Diese Giganten gehören in ihren Ländern zu den größten Banken. Sechs Neobanken weltweit haben bereits eine überdurchschnittliche Profitabilität in Kombination mit starkem Wachstum erreicht, aber in der DACH-Region gibt es noch keine vergleichbare „Better Growth“-Neobank.

Zusammenfassung:

Verstärkter Fokus auf Wachstum und Profitabilität bei Neobanken

Zahl der Neobanking-Kunden übersteigt weltweit die Milliardengrenze

40 Prozent Ertragswachstum innerhalb von 18 Monaten

20 Neobanken mit zehn Millionen und mehr Kunden

DACH-Region fällt im internationalen Vergleich zurück und verzeichnet kaum Wachstum

