Subaru plant „sportliches“ Comeback mit Elektroautos

Subaru hatte einen eher schwierigen Start in die Elektromobilität und fokussiert sich im Moment auch nur auf SUVs, deren Image man auf Outdoor getrimmt hat. Die Neuauflage des Solterra ist da nicht anders, wie auch der kommende Trailseeker.

Subaru plant elektrische Sportwagen

Doch dabei soll es nicht bleiben, so David Dello Stritto im Gespräch mit Autocar. Der Chef von Subaru Europa hat im Rahmen der New York Auto Show betont, dass man langfristig in Europa auch wieder als sportliche Marke bekannt sein möchte.

Es sind elektrische und sportliche Modelle von Subaru in Planung und die STI-Marke wird es in das elektrische Zeitalter schaffen. Aktuelle Regularien in der EU lassen das mit Verbrennern nicht mehr zu, mit Elektroautos allerdings schon.

Aktuell gibt es drei Eckpfeiler von Subaru in Europa (SFT – safe, fun and tough), in Zukunft soll noch ein vierter Eckpfeiler (P – performance) dazukommen. Es gibt bisher noch keine Details, aber man wird wohl erneut mit Toyota daran arbeiten.

Der Schritt kommt übrigens nicht überraschend, denn Subaru präsentierte schon 2023 ein Konzept für ein sportliches Coupé mit Elektroantrieb. Es wird aber wohl noch ein paar Jahre dauern, für 2026 steht so ein Modell noch nicht auf dem Plan.

