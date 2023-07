Super Mario Bros. Wonder: Große Überraschung beim Bösewicht

Super Mario Bros. Wonder wird der große Blockbuster für die Nintendo Switch im Oktober und wie man hört, soll das neue 2D-Mario etwas kniffliger werden. Das ist bisher aber nur ein Gerücht, dank ESRB-Bewertung haben wir auch einen Leak.

Super Mario Bros. Wonder: Das ist der Bösewicht

In Europa gab es bereits eine Einstufung und in der Beschreibung für das Switch-Spiel wird der Bösewicht genannt, an dieser Stelle also ein kleiner Spoiler-Hinweis.

Nintendo hat sich bei Super Mario Bros. Wonder für … Trommelwirbel … Bowser als Bösewicht entschieden. Diesen gilt es durch Kopfsprünge auf die Gegner und eine Reise durch das Mario-Universum aufzuhalten. Es gibt dabei auch Bosskämpfe vor dem Endboss (PS: Falls es nicht klar ist, es ist hier ein Hauch von Ironie zu finden).

Wer möchte, der kann Super Mario Bros. Wonder ab sofort bei Amazon bestellen und am 20. Oktober geht es dann los. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, denn ein ganz neues Super Mario Bros. ist mehr als überfällig und da ich die Nintendo Switch mittlerweile lieber als Handheld nutze, ist so ein Jump’n’Run perfekt dafür geeignet.

