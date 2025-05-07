Mobilität

Supercharger: Tesla geht neuen Weg bei Preisen

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Tesla Supercharger 2023 Header

Tesla hat heute angekündigt, dass man derzeit eine Änderung bei Superchargern testet, die bisher aber an 10 ausgewählten Standorten eingeführt wird. Die Idee ist, dass man die Auslastung vor Ort live analysiert und Preise danach anpasst.

Bisher ist es so (seit 2023), dass Tesla die Spitzen- und Nebenzeiten schätzt und keine Daten vor Ort erhebt. Tesla möchte sich jedoch die „aktuelle Auslastung der Ladestationen“ anschauen, das „verbessert die Genauigkeit“ der Preise vor Ort.

Doch keine Sorge, ein Preis verändert sich nicht während des Ladens, man sieht die Preisangabe vorher und diese bleibt dann für den Ladevorgang. Außerdem hat man angekündigt, dass 2025 das bisher größte Jahr für neue Supercharger werden soll. Tesla wird in diesem Jahr so viele neue Standorte öffnen, wie noch nie zuvor.

Volkswagen Id. Gti Concept

VW ID Golf kommt: Volkswagen wagt radikalen Schritt

Volkswagen fokussiert sich zwar derzeit noch auf die MEB-Plattform und deren günstigere Ableger, aber im Hintergrund arbeitet man bereits am…

7. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian K 🏅
    sagt am

    Klingt wie Tanken mit einer Tankapp. Da freut man sich über einen günstigen Preis und wenn man da ist, ist der Preis 5ct teurer. :(

    Antworten
  2. rogh 🌀
    sagt am

    War klar, dass die hüpfenden Preise der Tankstellen irgendwann auch im EV Bereich ankommen werden. Zum Glück lade ich zum größten Teil nur zu Hause

    Antworten
  3. Teimue 🎖
    sagt am

    Warum nimmt man nicht den dynamischen Verlauf der Strompreise an der Strombörse als Basis für Ladepreise?
    Dann noch den eigenen konstanten Aufschlag + Netzentgelte und Gebühren und schon hat man einen variablen Preisverlauf, der aber die wirklichen Kosten (Auslastung des Stromnetzes) abbildet und nicht die Auslastung der Ladesäulen.
    Wenn das jetzt noch alle Ladeanbieter so machen müssten, wäre das verbraucherfreundlich und vor allem netzdienlich.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Teimue ⇡

      Natürlich wäre das toll. Aber das sind ja keine Wohlfahrtsvereine, sondern gewinnorientierte Privatunternehmen. Mögliche Gewinne, die durch Kapazitätsgrenzen zu entgehen drohen, können, wenn es der Wettbewerb erlaubt, als höhere Preise auf den Kunden abgewälzt werden. Vielleicht wird Tesla das irgendwann kombinieren: dynamisch Einkaufspreise mit Zu-/Abschlägen basierend auf der Auslastung.

      Antworten
  4. René H. 🔆
    sagt am

    Mal schauen, wie der Preisbereich dann sein wird. Fast kostenlos bei Nullauslastung bis hin zu astronomischen Preisen bei Vollauslastung und Queues?

    Antworten
    1. Chris. 🌟
      sagt am zu René H. ⇡

      klar, der Strompreis dann bei -4c (ja, Minuswert!). Leider zzgl. 19c Netz-, Marketing- und Vertriebskosten, also doch nicht ganz kostenlos…

      Aber wenn es beim weiteren Zinsverfall (wieder, wie beim letzten Mal in DK) Begativzinsen für Hausfinanzierungen gibt, lohnt auch die eigene PV-Anlage wieder :)

      Antworten
  5. JH ☀️
    sagt am

    Hört sich gut an!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Gta 6 2026 Header
GTA 6 soll „mehr Wert zu liefern, als es kostet“
in Gaming
Chromebook Plus Google Laptop Header
Ende von ChromeOS: Google geht nächsten Schritt
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S26 Edge: Noch dünner, aber dennoch mehr Akku
in News
Google plant wohl spezielle KI-Neuerung für die Kamera
in Smartphones
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“
in Dienste
IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
in Smart Home
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech