Supercharger: Tesla geht neuen Weg bei Preisen

Tesla hat heute angekündigt, dass man derzeit eine Änderung bei Superchargern testet, die bisher aber an 10 ausgewählten Standorten eingeführt wird. Die Idee ist, dass man die Auslastung vor Ort live analysiert und Preise danach anpasst.

Bisher ist es so (seit 2023), dass Tesla die Spitzen- und Nebenzeiten schätzt und keine Daten vor Ort erhebt. Tesla möchte sich jedoch die „aktuelle Auslastung der Ladestationen“ anschauen, das „verbessert die Genauigkeit“ der Preise vor Ort.

Doch keine Sorge, ein Preis verändert sich nicht während des Ladens, man sieht die Preisangabe vorher und diese bleibt dann für den Ladevorgang. Außerdem hat man angekündigt, dass 2025 das bisher größte Jahr für neue Supercharger werden soll. Tesla wird in diesem Jahr so viele neue Standorte öffnen, wie noch nie zuvor.