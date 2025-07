Surface Book 3: September-Update schließt eine Reihe von Sicherheitslücken

Bereits im Oktober letzten Jahres erhielt die dritte Generation der Surface Book-Reihe ein entsprechendes Update, um eine Reihe von Intel-Sicherheitslücken zu schließen. Mit dem nun veröffentlichten September-Update wiederholt sich dieses Schema, denn das Update schließt wieder eine Reihe von Sicherheitslücken, die dieses Mal leider nicht näher erläutert werden.

Die Release Notes sind daher eher schmal gehalten, dennoch sollte man sich mit der Installation nicht lange Zeit lassen. Bitte habt wie immer etwas Geduld, falls ihr noch keine Benachrichtigung über die interne Updatefunktion von Windows erhalten habt.

September 2024 updates – The following update is available for Surface Book 3 devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: