Surface Duo 2: Der Update-Support wird bald eingestellt

Nachdem Microsoft in den letzten Jahren zwei Android-basierte Smartphones auf den Markt gebracht hat, sieht es für eine dritte Generation des Surface Duo eher schlecht aus. Dennoch hat das Unternehmen die Modelle stets mit Sicherheitsupdates versorgt – dieses Versprechen wird das Unternehmen wohl auch bis zum Schluss einhalten.

Das August-Sicherheitsupdate ist da

Für das Surface Duo endete der Update-Support bereits letztes Jahr im September, für das Surface Duo 2 wird Mitte Oktober als Enddatum des Software-Supports genannt. Bis dahin ist noch etwas Zeit, sodass Microsoft nun das August-Sicherheitsupdate für das Smartphone veröffentlicht. Es wird erwartet, dass das Smartphone bis zum Ende des Software-Supports auf Android 12L verbleibt.

August 2024 updates
The following update is available for Surface Duo 2 devices.

  • Addresses scenarios outlined in the Android Security Bulletin – August 2024.

Das jetzt veröffentlichte August-Sicherheitsupdate enthält daher ausschließlich sicherheitsrelevante Anpassungen, ist ca. 18 MB groß und erhöht die Versionsnummer auf 2023.501.418 (vorher: 2023.501.294). Informationen zu den sicherheitsrelevanten Anpassungen finden sich im Android-Sicherheitsbericht August.


