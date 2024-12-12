Surface Laptop Studio 2: Dezember Firmware-Update veröffentlicht

Firmware und OS

Kurz vor dem Jahreswechsel und den damit verbundenen üblichen Betriebsferien großer Unternehmen spendiert Microsoft dem Surface Laptop Studio 2 das Dezember Firmware-Update, das Probleme bei der Wiedergabe und Aufnahme von Audiosignalen beheben soll. Außerdem wurden einige Treiber der Hardwarekomponenten aktualisiert.

December 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10, Version 22H2 or greater.

Improvements and fixes​​​​​​​:

  • Prevents unexpected failures or disruptions of audio streams by improving the stability and reliability of the audio system to enable uninterrupted audio playback and recording.

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen. Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Support-Website von Microsoft herunterladen.

Kleines Detail am Rande für Statistikfreunde: Das Dezember Firmware-Update ist bereits das vierte Update in Folge für die zweite Generation des Surface Laptop Studio, zuvor gab es bereits das September, Oktober, November und das besagte Dezember-Update. In Sachen Update-Unterstützung wird von Microsoft also einiges richtig gemacht.


