Surface Laptop Studio 2: November-Update stellt die Sicherheit in den Mittelpunkt

Die zweite Generation des Surface Laptop Studio steht derzeit wohl im Fokus von Microsoft: Das recht leistungsstarke Notebook mit dem ausklappbaren Bildschirmgelenk erhielt im September und Oktober ein entsprechendes monatliches Firmware-Update, das Fehlerbehebungen umfasste und einige Nvidia-spezifische Sicherheitslücken schloss. Das nun veröffentlichte November-Update stellt erneut den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund.

Surface November-Update: Sicherheit im Fokus

Neben einigen sicherheitsrelevanten Anpassungen, auf die Microsoft leider nicht näher eingeht, werden auch wieder einige Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Nvidia mit dem Update geschlossen. Diese sind jedoch in den Release Notes detailliert mit den jeweiligen CVE-Nummern aufgeführt:

November 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10, Version 22H2 or greater. Improvements and fixes​​​​​​​: Enhances the overall security posture of the devices, protecting customers from potential threat.

Addresses potential security vulnerabilities related to NVIDIA advisories CVEs 2024-0117, 2024-0118, 2024-0119, 2024-0120, 2024-0121, 2024-0126.

Nutzer eines Surface Laptop Studio 2 sollten das November Firmware-Update schnellstmöglich installieren, sofern Windows dies über die Windows Update-Funktion anzeigt. Wer nicht warten möchte, kann das Update auch manuell von der Microsoft Support-Website herunterladen.