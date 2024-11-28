Firmware und OS

Surface Laptop Studio 2: November-Update stellt die Sicherheit in den Mittelpunkt

Autor-Bild
Von
|
Surface Laptop Studio Header
Bildquelle: Microsoft News Room September 2021 https://news.microsoft.com/sept…

Die zweite Generation des Surface Laptop Studio steht derzeit wohl im Fokus von Microsoft: Das recht leistungsstarke Notebook mit dem ausklappbaren Bildschirmgelenk erhielt im September und Oktober ein entsprechendes monatliches Firmware-Update, das Fehlerbehebungen umfasste und einige Nvidia-spezifische Sicherheitslücken schloss. Das nun veröffentlichte November-Update stellt erneut den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund.

Surface November-Update: Sicherheit im Fokus

Neben einigen sicherheitsrelevanten Anpassungen, auf die Microsoft leider nicht näher eingeht, werden auch wieder einige Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Nvidia mit dem Update geschlossen. Diese sind jedoch in den Release Notes detailliert mit den jeweiligen CVE-Nummern aufgeführt:

November 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10, Version 22H2 or greater.

Improvements and fixes​​​​​​​:

  • Enhances the overall security posture of the devices, protecting customers from potential threat.
  • Addresses potential security vulnerabilities related to NVIDIA advisories CVEs 2024-0117, 2024-0118, 2024-0119, 2024-0120, 2024-0121, 2024-0126.

Nutzer eines Surface Laptop Studio 2 sollten das November Firmware-Update schnellstmöglich installieren, sofern Windows dies über die Windows Update-Funktion anzeigt. Wer nicht warten möchte, kann das Update auch manuell von der Microsoft Support-Website herunterladen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Surface Laptop Studio 2: November-Update stellt die Sicherheit in den Mittelpunkt
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id.4
Fahrzeugzulassungen im August: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
The Summit: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Show
in News
Privatkundengeschäft der Telekom: congstar Geschäftsführer übernimmt die Leitung
in Marktgeschehen
Apple Airtag Airtags Header
AirTags 2: Hat Apple eine Überraschung für nächste Woche parat?
in News
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis
in Tarife
Volvo EX60: Datum für das wichtigste Elektroauto der Marke steht
in Mobilität
Ikb
IKB passt Zinsstruktur für Festgeld an
in Fintech
Vier Jahre, ein Tarif, null Ärger – warum fraenk mich überzeugt
in Tarife
Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein
in Mobilität
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR