Surface Laptop Studio und Laptop Studio 2: September Firmware-Update ist da

Langsam nähern wir uns dem Monat Oktober, doch zuvor spendiert Microsoft noch ein entsprechendes September-Firmware-Update für den Surface Laptop Studio und Surface Laptop Studio 2.

Detaillierte Informationen zum Update finden sich wie immer in den Release Notes, die das Unternehmen an dieser Stelle hier für die erste Generation und hier für die zweite Generation des Surface Laptop Studio zur Verfügung stellt:

September 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10 September 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes​​​​​​​:

Resolves the issue that was preventing the Battery Limit setting to function as expected.

Enhances the Battery Protection Mode feature by activating protection only when necessary, which helps extend the battery’s lifespan and maintain its health.

Improves device wake-up experience with faster response time.*

Fixes an issue that caused Smart Charging to take longer than expected to activate.

*Only on Surface Laptop Studio 2