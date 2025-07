Surface Laptop Studio 2: Das steckt im Oktober-Update

Nachdem bereits im September ein Firmware-Update für die zweite Generation des Surface Laptop Studio mit einigen Bugfixes und Verbesserungen veröffentlicht wurde, hat Microsoft nun nachgelegt und ein weiteres Update für das Gerät veröffentlicht – das gleichnamige Oktober-Update. Mit der Installation sollte man sich nicht lange Zeit lassen, da das Update durchaus eine Reihe von Sicherheitslücken schließt.

Aus den offiziellen Release Notes geht bis auf eine nVidia-spezifische Sicherheitslücke mit der CVE-Bezeichnung CVE 2024-0107 nicht hervor, welche Sicherheitslücken genau geschlossen werden, was ich sehr schade finde. Hier würde ich mich über mehr Informationen seitens Microsoft sehr freuen.

Außerdem wurde der Standby-Modus verbessert, so dass das Gerät schneller aus dem Ruhezustand aufwacht. Außerdem gibt es eine Handvoll neuer Treiber.

October 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10 September 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes​​​​​​​: