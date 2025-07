Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht das Juli Firmware-Update

Der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft setzt die Versorgung der monatlichen Software-Aktualisierungen für seine Surface-Geräte fort und hat jetzt, nachdem man vor einigen Tagen die achte Generation vom Surface Pro versorgte hat, eine entsprechende Version vom Juli Firmware-Update auch für die neunte Generation vom Surface Pro veröffentlicht.

Auch für das Surface Pro 9 kümmert sich das Unternehmen in erster Linie um einige Fehlerbehebungen. So wurde die Stabilität der WiFi- und Bluetooth-Verbindung im Standby-Modus verbessert, das Einfrieren des Gerätes und Flickern der Windows-Taskbar im Zusammenhang mit dem Slim Pen behoben und die USB C-Problematik nach einem Neustart behoben. Außerdem wurden auch einige Treiber der Hardwarekomponenten auf den neuesten Stand gebracht.

Die ausführlichen Release Notes werden wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt:

July 2024 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: