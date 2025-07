Surface Pro 8: Umfangreiches Juli Firmware-Update veröffentlicht

Nachdem sich Microsoft in Sachen Firmware-Updates derzeit eher auf die neuen ARM Surface-Geräte konzentriert und im Juni und Juli zwei Updates für die neuen Geräte veröffentlicht hat, werden auch weiterhin entsprechende Updates für ältere Surface-Modelle angeboten und bereitgestellt. Vor allem das Surface Pro 8 steht seit einigen Monaten im Mittelpunkt des Interesses – seit März hat es jeden Monat ein Update erhalten, im Juli ist es nicht anders.

Das Update bringt wie üblich zahlreiche aktualisierte Treiber und ist im Bereich der Fehlerkorrekturen recht umfangreich. Die Liste umfasst insgesamt fünf Einzelpunkte, darunter eine verbesserte WiFi-Verbindung und eine Slim Pen Autopairing-Funktion.

Die Release Notes sind nachstehend aufgeführt:

July 2024 updates – The following update is available for Surface Pro 8 devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: