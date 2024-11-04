Suzuki zeigt sein erstes Elektroauto
Suzuki hat heute das erste Elektroauto der Marke vorgestellt, den Suzuki eVitara. Es handelt sich dabei um ein „B-SUV auf neuer Plattform“ und soll voraussichtlich von Sommer 2025 an in Deutschland erhältlich sein – einen Preis gibt es noch nicht.
Im Unterboden gibt es zwei Optionen beim Akku, 49 kWh und 61 kWh, das heißt dann auch 144 PS/106 kW bzw. 174 PS/128 kW. Eine Allradversion hat noch einen zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse und kommt auf 183 PS/135 kW.
Es fehlen aber noch einige Details zur neuen „HEARTECT-e“-Plattform und bei den Daten sind vor allem die Preise spannend, denn der Suzuki eVitara dürfte mitten im Preiskampf der Elektroautos starten und ist technisch eher unten angesiedelt.
