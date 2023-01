Suzuki hat endlich ein Elektroauto … naja, ein erstes Konzept

Es gibt Marken, bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob sie den Wandel in der Automobilbranche überleben, da sie eine sehr zurückhaltende Strategie für die elektrische Zukunft haben. Ich verstehe, dass das nicht jeder sofort umsetzen kann, aber bei Suzuki bietet man bis heute zum Beispiel gar kein Elektroauto an.

Doch das ist noch nicht alles, denn während andere Marken ein Modell nach dem anderen ankündigen, steht das auch nicht für 2023 bei Suzuki an. Und auch nicht 2024. Im Rahmen einer Automesse hat man diese Woche den Suzuki eVX als Konzept für einen kompakten Elektro-SUV gezeigt. Der kommt aber erst 2025.

Das Konzept kommt mit einem 60 kWh großen Akku und einer Reichweite von 550 km daher und man wirbt mit 4×4, es dürften also zwei Elektromotoren sein. Weitere Details gibt es nicht, aber es wird ja auch noch mindestens zwei Jahre dauern, bis das Elektroauto kommt. Der Suzuki eVX soll außerdem global angeboten werden.

Suzuki hat nicht unbedingt das optimale Portfolio für Elektroautos, denn kleine und kompakte Modelle sind nicht immer lukrativ. Aber sie sind beliebt und können sehr schnell zum Bestseller werden, wie man beim Fiat 500 sieht. Diese Chance hat Suzuki jetzt aber verschlafen. Mal schauen, ob die Marke ab 2025 aufholen kann.

